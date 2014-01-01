4 способа продвижения в социальных сетях

На сегодняшний день лидерами по популярности социальных сетей в Европе являются Россия и Украина. Многие люди приходят в Интернет за возможностью знакомиться и общаться с новыми людьми, не выходя из дома. Всё больше становится бизнесменов, которые хотят увеличить популярность своего аккаунта, чтобы привлечь клиентов. Для эффективного продвижения в Facebook и Instagram мы рекомендуем обратиться к специалистам своего дела: https://farion.agency/
Для тех, кто желает освоить SMM маркетинг самостоятельно, рекомендуем изучить статью далее.
Есть 4 эффективных способа продвижения.
1. Контент
Без наполненного, качественного контента любое продвижение сходит на ноль.
Для того, чтобы аккаунт привлекал как можно больше клиентов, следует обратить внимание на три основные части хорошего контента:
1) Уникальность. Она должна выделяться на фоне других, не содержать материалы, скопированные из других ресурсов.
2) Регулярность. В зависимости от особенностей бизнеса и целевой аудитории посты должны выходить от двух до семи раз в неделю. Выбранному плану стоит следовать независимо от количества подписчиков.
3) Заразительность. Публикации должны вызывать желание ими поделиться. Откровенную рекламу стоит обходить стороной.
2. Таргетинг – это рекламное обращение, рассчитанное на целевую аудиторию, зная её интересы, место нахождения и т. д.
Существует много видов таких обращений, вот некоторые из них.
1) Географический – виден жителям определенного региона, города или района. Например, продвижение осуществляется для рукодельного магазина в Саратове, тогда объявление будет демонстрироваться людям, проживающим в этом городе.
2) Социально-демографический – виден людям, имеющим определенный социальный критерий: пол, возраст, семейное положение и т.д. Например, рекламу детского магазина размещают на страницах женщин, которые находятся в декретном отпуске.
3) Контекстный – показ по интересам пользователей. Если человек подписан на группы: «Baby», «Одежда для малышей», «Детская мебель», это говорит о его интересах. Реклама на эти темы ему будет интересна.
4) Поведенческий – зависит от действий пользователя (поисковые запросы, маршрут движения, любимое место отдыха). Например, девушка ищет информацию о коктейлях для похудения, смотрит видео-тренировки, ей наверняка будет интересна реклама курса занятий по аэробике.
3. Реклама в сообществах – покупка размещения своих публикаций в популярных группах. Цель этого шага – увеличение трафика на сайте компании, и привлечение новых пользователей в группу в социальной сети.
Если не получается договориться с владельцем группы напрямую, можно оплатить услугу на специальной бирже.
4. Профессиональное продвижение в социальных медиа
Для грамотного продвижения своей страницы можно использовать различные биржи рекламы. Здесь SMM-специалисты сами создают контент, договариваются о рекламе с сообществами и создают таргет-объявления. Один из таких сервисов - Plibber.
Если правильно оформить контент, можно получить 800 переходов с одной публикации.
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