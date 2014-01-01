4 способа продвижения в социальных сетях

Для чего необходимы конкурсы в социальных сетях Для современных покупателей социальная сеть перестала быть просто способом общения: люди ищут здесь товары и услуги на все случаи жизни и находят их. На те группы или аккаунты, где полезнее контент и интереснее активности, люди подписываются.

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ТОП-5 ошибок в маркетинге в социальных сетях Маркетинг в социальных сетях — направление продвижения товаров и услуг, появившееся относительно недавно. Именно поэтому даже известные бренды допускают критические ошибки в данной сфере маркетинга. В статье представлены ТОП-5 самых распространённых.

Plan.Net занялось продвижением бренда Huggies в социальных сетях Работа Kimberly-Clark Ukraine с digital-агентством ведется с начала 2018 года. В рамках годового контракта, команда Plan.Net отвечает за представление бренда Huggies в социальных сетях, а также за непосредственное взаимодействие бренда с пользователями: профильная коммуникация и консультационная помощь молодым мамам.

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3 полезных совета для продвижения в социальных сетях. Современные маркетологи всего мира активно используют социальные сети для продвижения товаров/услуг и бренда на рынке, однако не все отечественные компании сегодня могут ответить на вопрос «Зачем оно им надо?». Чаще всего можно услышать распространенные фразы: «присутствие в социальных сетях», «привлечение клиентов» и т.п., но на самом деле это говорит лишь об отсутствии стратегии продвижения. Безусловно, все выше перечисленные задачи так же подходят для мотивации, однако следует помнить, что более четко поставленные задачи дают лучший результат.

Как повысить эффективность продвижения в социальных сетях? Сегодня на рынке наблюдается резкий дефицит качественной информации о сфере Digital. В России это направление еще не получило профессионального освещения.Как правило, специалистов работают полагаясь на свою интуицию. Однако Digital - это сфера, которая требует большого профессионализма, чтобы достигать поставленных результатов. Где взять проверенную информацию? В этом вам поможет портал Лайкни.

Преимущества и особенности продвижения сайтов в социальных сетях. С каждым днём социальные сети расширяются, большинство из них открыты для всех пользователей Интернета. Любая социальная сеть - это превосходная площадка не только для общения с единомышленниками, но и для поиска потенциальных клиентов. С точки зрения современных маркетинговых технологий, наибольшую выгоду представляет привлечение группы людей за счёт тематической рекламы. Чтобы продвижение сайтов в различных социальных сетях посредством тематического блога или группы было успешным, следует соблюдать несколько условий: