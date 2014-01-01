Как привлечь трафик на свой сайт?

7 советов, как привлечь внимание к своему сайту Ежедневно в Сети появляются тысячи новых сайтов, большинство из которых создаются с целью заработка. В то же время по статистике большая часть проектов закрывается спустя короткое время или зависает мертвым грузом на просторах Интернета.

Как привлечь новых клиентов в супермаркет? Если вы думали, что современные супермаркеты сами по себе привлекательны для клиентов, и особых маркетинговых шагов предпринимать не нужно, то вы очень ошибаетесь. В современном мире, где конкуренция между магазинами и супермаркетами просто огромная, идет ярая борьба за каждого клиента.

Как привлечь клиентов? Привлечение клиентов в бизнес — 50 % работы. Самый простой способ привлечения – создание максимального количества точек контакта.

Как типография может привлечь новых клиентов? Во времена жесткой конкуренции бороться за заказчика непросто, но, если вы предлагаете добротный товар или услуги, рано или поздно потребитель сделает выбор в пользу качества.

Как привлечь посетителей выставки на стенд? Участие в выставке – это эффективный и популярный способ заявить о себе, рассказать о новом продукте или услуге, найти новых клиентов и партнеров, однако какими бы не были конечные цели, больше всего сложностей возникает с привлечением посетителей на стенд.

Проходимость магазина: как измерить трафик торговой точки самостоятельно Измеряя проходимость магазина, Вы сможете не только понять, где лучше открыть торговую точку или сколько людей заходит к Вам в тот или иной час, но и значительно повысить эффективность работы магазина.

Трафик на сайты крупных издателей из Facebook снова превысил трафик из Google Cоциальная сеть Facebook превзошла Google по объему реферального трафика на сайты издателей в июне, а в июле разрыв показателей достиг 3 процентных пунктов: 38,2 и 35,2%.

Могут ли комментарии привести дополнительный трафик на сайт? Нейл Патель — маркетолог, сооснователь сервисов Crazy Egg и KISSmetrics и известный специалист по конверсии — часто проводит исследования на базе своих блогов. Недавно он задался целью проверить, влияет ли количество комментариев к посту на ранжирование блога и трафик.

Как привлечь посетителей на сайт или как добиться рост поискового трафика? Одна из самых распространенных проблем владельцев сайта – посетители сайта, точнее – их отсутствие. Как привлечь посетителей на сайт сегодня знают лишь немногие и далеко не все торопятся делиться опытом. Более того, не для всех применимы их методы. Однако все оптимизаторы и вебмастера сходятся во мнении, что самый лучший трафик – поисковый трафик.