Как привлечь трафик на свой сайт?

Зачем сайту нужен трафик? Чем больше трафика (посетителей) на сайте, тем больше вероятность, что ваш бизнес пойдет вверх. А если у вас медиа-площадка - то это едва ли единственный показатель успешности, ведь на таком сайте реклама стоит дороже. Так или иначе, собственники сайтов борются за внимание читателя, придумывают активности, чтобы трафик вырастал не только при помощи поисковых систем и социальных сетей. Ниже мы расскажем, как получить большое количество просмотров и посещений сайта?
Способы привлечения трафика на сайт
- Контент
Первое место в нашем рейтинге популярных и работающих тактик занимает контент. Релевантный контент принесет вам релевантный охват на сайт. Другими словами, если вы напишите статью в блог на вашу тематику, это поможет увеличить трафик.
Качественный контент - залог успеха
Пишите только о том, в чем вы считаете себя экспертом
Благодаря этому навыку, ваши тексты будут полны лайков и перепостов от читателей. А еще есть шанс попасть на лидирующие сайты и блоги, на которых о вас расскажут и даже укажут ссылку на ресурс.
Не жалейте денег
Качественный контент требует времени и денег. Чтобы отличаться от конкурентов, вам понадобится команда креативных людей, способных написать текст, подобрать изображение, сделать видео при необходимости. Они сделают интересный продукт, который, как минимум, не стыдно будет показать читателям.
Делитесь впечатлениями и эмоциями
Рассказывайте и делайте репосты того, что вы публикуете на разные площадки. И следите за тем, чтобы под каждым таким постом были виджеты (кнопки) социальных сетей.
- Социальные сети: откуда получить трафик
Кажется, что вести Facebook, Instagram и YouTube – легче простого. Эти площадки дают большой приход аудитории. В то же время, если не использовать их грамотно, вы просто выкинете бюджет в воздух. В этом и кроется причина того, почему у некоторых компаний получается красивый, интересный и профессиональный контент, а у других – нет. Что нужно помнить, когда начинаете разрабатывать стратегию для своих страниц?
- Определитесь с местом. Какими социальными сетями именно ваша аудитория пользуется активнее всего? Разберитесь в этом вопросе, перед тем, как запускать новую ветку развития бренда. В другом случае, незачем распыляться на множество площадок одновременно;
- Экспериментируйте. Ищите новые подходы и смыслы, которые, например, не использованы вами или вашими конкурентами. Старайтесь удивлять своих клиентов, но не отступайте от идеологии бренда. Допустим, вы никогда не публиковали контент на Pinterest или YouTube. Это не проблема, если захочется в них разобраться.
- Будьте уникальны. Рассказывайте своей аудитории то, что не рассказывают другие представители вашей ниши. Всегда актуально – делиться бэкстейджем, историями жизни бренда или создания продукта. Так вы приблизите свою аудиторию к вам и представите иной взгляд на ваш бренд;
Советы по увеличению посещаемости сайта
- Создавайте контент и не забывайте про активности: конкурсы, giveaway, etc. Они расширяют аудиторию и охват просмотров. И один из способов привлечь трафик на сайт бесплатно.
- Следите за результатами и анализируйте их. Посмотрите, что работает, а что нет. Что лучше изменить и где, а что наоборот – оставить;
- Настраивайте таргетированную рекламу и запрашивайте рекламу инфлюенсеров. В первом случае вы привлечете людей из конкретной категории (возраст, пол, интересы), во втором – людей, которым ищут подобный продукт.
- Поисковая оптимизация - SEO
Без поисковой оптимизации сайта не обойдется ни один из вышеперечисленных способов. Существует несколько этапов SEO-оптимизации
: сюда входит анализ конкурентов в поисковой выдаче, сбор и кластеризация семантического ядра, устранение технических ошибок сайта, написание контента, юзабилити и т.д.
Но стоит помнить, что SEO работает только в том случае, когда есть обратные ссылки. При этом необходимо проверять ссылочную массу и пользоваться только теми ссылками, у которых есть высокий Page Rank – показатель авторитетности страницы. Чтобы не использовать низкопробные ссылки, внедряйте на свой сайт такие методики, как
- гостевой блоггинг, или аутрич
- спонсорство (например, размещение ссылки в футере сайта-донора)
- интервью с экспертами в сфере
- статейный маркетинг (пишите статьи для других сайтов и размещайте ссылки на свой сайт)
Эти действия помогут привлечь бесплатный трафик. Он называется органическим. Также регистрируйте ваш сайт в платных и бесплатных каталогах
Также полезной для сайта станет оптимизация под поисковые системы. На чем нужно концентрироваться:
- Ключевые слова. Это комбинация слов, которая максимально подходит под категорию области, где вы работаете. И соответствовать по популярности и товару, который вы представляете. Низкокачественные ключевики не менее эффективны, чем высококачественные. Потому задействуйте их в работу тоже.
- Пропишите на каждой странице мета-теги, тайтл, описание и заголовки (Н1-Н3);
- Настройка карты сайта.
- Контекстная реклама в Гугл
При помощи Google Ads ваше рекламное объявление настраиваете под конкретную аудиторию. Оно показывается в поисковой выдаче и других сайта, а при нажатии на ссылку, направляет пользователей на ваш ресурс. В результате вы получаете мгновенную реакцию в виде трафика и возможности качественно определить целевую аудиторию.
5. Блогинг
У каждой компании или бренда должен быть свой блог. Конечно, необязательно, но очень нужно. Таким образом вы дадите пользователю нужную ему информацию, интересные факты и кейсы, читатель останется на вашем сайте и вы получите трафик. Какие необходимые компоненты для правильной и действенной работы учесть?
- Поставьте цель и придерживайтесь её. Ваша задача – придумывать тот контент, который захочется почитать. А потом — еще и поделиться с другом или сохранить в закладках;
- Запишите и используйте ключевые слова, которые станут основой вашей статьи. Ключевые слова - это так называемые запросы, которые пользователь вводит в строку поиска, чтобы найти необходимую ему информацию
- Добавьте возможность комментировать ваши статьи или посты;
- Будьте в тренде: пишите о том, что интересно и познавательно не только сегодня, но и завтра;
- Активность. Поддерживайте связь с аудиторией и отвечайте на вопросы/комментарии, которые публикуются в блоге.
Блог – еще и место, где пользователь хочет найти ответы на свои запросы, потому пусть он будет не только креативным, но и полезным для его посетителей.
- Сделайте e-mail рассылку
Перед тем, как действовать, ответьте на два вопроса: где искать подписчиков и о чем вы хотите рассказывать. Рассылка – это не блог и не пересказ информации с сайта, потому там должна быть другой тексты и посыл.
Что касается подписчиков, то тут есть несколько важных моментов:
- Подключите подписку на сайте. Если вашему клиенту интересно то, что вы делаете, он обязательно подпишется;
- Давайте что-то взамен. Например, скидки или бонусы;
- Поместите кнопку подписки при регистрации на сайт;
- Поставьте ссылку внутри рабочей электронной почте.
Подводим итоги
Все перечисленные методики привлечения трафика имеют большую эффективность, Вы можете обратиться в агентство интернет маркетинга
, которое занимается комплексом услуг по привлечению клиентов: ведением социальных сетей, оптимизацией поисковых выдач и настройкой контекстной и таргетированной рекламы. И помните, никто не сделает ваш бизнес за вас! Инструменты интернет маркетинга помогают вывести ваш сайт и бизнес на новый уровень и обеспечить приток клиентов, а ваша задача - организовать рабочие процессы таким образом, чтобы посетитель пришел, купил, написал отзыв, потом еще раз купил, еще и другу посоветовал) Дерзайте!
-
7 советов, как привлечь внимание к своему сайту
Ежедневно в Сети появляются тысячи новых сайтов, большинство из которых создаются с целью заработка. В то же время по статистике большая часть проектов закрывается спустя короткое время или зависает мертвым грузом на просторах Интернета.
-
Как привлечь новых клиентов в супермаркет?
Если вы думали, что современные супермаркеты сами по себе привлекательны для клиентов, и особых маркетинговых шагов предпринимать не нужно, то вы очень ошибаетесь. В современном мире, где конкуренция между магазинами и супермаркетами просто огромная, идет ярая борьба за каждого клиента.
-
Как привлечь клиентов?
Привлечение клиентов в бизнес — 50 % работы. Самый простой способ привлечения – создание максимального количества точек контакта.
-
Как типография может привлечь новых клиентов?
Во времена жесткой конкуренции бороться за заказчика непросто, но, если вы предлагаете добротный товар или услуги, рано или поздно потребитель сделает выбор в пользу качества.
-
Как привлечь посетителей выставки на стенд?
Участие в выставке – это эффективный и популярный способ заявить о себе, рассказать о новом продукте или услуге, найти новых клиентов и партнеров, однако какими бы не были конечные цели, больше всего сложностей возникает с привлечением посетителей на стенд.
-
Проходимость магазина: как измерить трафик торговой точки самостоятельно
Измеряя проходимость магазина, Вы сможете не только понять, где лучше открыть торговую точку или сколько людей заходит к Вам в тот или иной час, но и значительно повысить эффективность работы магазина.
-
Трафик на сайты крупных издателей из Facebook снова превысил трафик из Google
Cоциальная сеть Facebook превзошла Google по объему реферального трафика на сайты издателей в июне, а в июле разрыв показателей достиг 3 процентных пунктов: 38,2 и 35,2%.
-
Могут ли комментарии привести дополнительный трафик на сайт?
Нейл Патель — маркетолог, сооснователь сервисов Crazy Egg и KISSmetrics и известный специалист по конверсии — часто проводит исследования на базе своих блогов. Недавно он задался целью проверить, влияет ли количество комментариев к посту на ранжирование блога и трафик.
-
Как привлечь посетителей на сайт или как добиться рост поискового трафика?
Одна из самых распространенных проблем владельцев сайта – посетители сайта, точнее – их отсутствие. Как привлечь посетителей на сайт сегодня знают лишь немногие и далеко не все торопятся делиться опытом. Более того, не для всех применимы их методы. Однако все оптимизаторы и вебмастера сходятся во мнении, что самый лучший трафик – поисковый трафик.
-
10 советов о том, как привлечь трафик в свой блог
Хочется, чтобы в один прекрасный день читателей собственного блога стало очень много. Но как этого добиться без особых затрат времени и денег? Вот 10 советов, которые помогут блогеру разобраться в постоянно усложняющемся мире социальных сетей.